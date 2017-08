Transfer Izquierdo definitief rond: Colombiaan krijgt werkvergunning en wordt duurste uitgaande transfer ooit van Club Brugge

José Izquierdo is definitief Club Brugge-speler af. De Colombiaanse flankspeler had al met succes zijn medische testen afgelegd bij de Engelse promovendus Brighton & Hove Albion, maar moest nog wachten op een werkvergunning. Daarover kreeg Izquierdo woensdag goed nieuws, waardoor zijn transfer volledig rond is.

Izquierdo wordt met 15 miljoen euro plus bonussen de duurste uitgaande transfer voor Club Brugge. Die eer was tot nu toe weggelegd voor Carlos Bacca, de Colombiaanse aanvaller die voor 8 miljoen naar Sevilla trok in 2013. Club Brugge haalde José Izquierdo in 2014 voor 3,5 miljoen euro weg in Colombia.

Bij Brighton&Hove Albion vindt José Izquierdo zijn ex-ploegmaat van bij Club Brugge Mat Ryan terug. De Australische doelman trok in juni naar de Engelse promovendus. Ook de Franse flankaanvaller Anthony Knockaert (ex-Standard) speelt bij Brighton.

“We bedanken José voor zijn prestaties bij Club en wensen hem alle succes toe in de Premier League!”, klinkt het op de website van Club.