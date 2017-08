Simons en Leko blikken vooruit op cruciale Europese matchen Club Brugge, speciaal vijftal geeft aftrap

Timmy Simons vergezelde zijn coach Ivan Leko woensdag tijdens de traditionele persconferentie in het Jan Breydelstadion daags voor een Europese match. Donderdag wacht voor de Bruggelingen AEK Athene. Simons, met zijn 40 jaar de ouderdomsdeken van blauw-zwart, oogde heel ontspannen maar gaf meermaals mee dat zijn focus altijd op en top is.

“We willen ons met Club Brugge absoluut kwalificeren voor de groepsfase in de Europa League”, stak Simons van wal. “Dat is ons doel. Ik focus op wat er nog moet komen. Iedereen heeft het er maar over dat het een ramp zou zijn mocht Club Brugge na Athene geen Europees voetbal kunnen spelen. Ik hecht echter geen belang aantheorieën.”

Voor Simons persoonlijk is het zijn tachtigste Europese match met Club Brugge. “Hopelijk komen er daar nog een pak bij”, vervolgde Simons. “Dat kan enkel goed zijn voor het team. We willen ons Europees avontuur ook dit seizoen zo lang mogelijk rekken. Mijn statistieken zijn mooi, maar ook niet meer dan dat.”

Tegenstander AEK Athene kondigt zich niet bepaald aan als een makkelijke opponent. “We kennen onze tegenstander redelijk goed en weten hoe ze spelen, maar Club Brugge heeft altijd een eigen plan. Ik ben zelf topfit en klaar om te spelen.”

Foto: BELGA

Leko: “Willen absoluut onze eigen speelwijze opdringen”

Club Brugge verslikte zich in de derde voorronde van de Champions League in het Turkse Istanbul Basaksehir en kwam daardoor in het vangnet van de play-offronde van de Europa League terecht. Coach Ivan Leko benadrukte daags voor de wedstrijd dat Club Brugge moet uitgaan van zijn eigen kwaliteiten.

“De laatste voorbereiding voor de match met AEK Athene zit er bijna op”, stak Leko van wal. “We kennen de sterktes en de zwaktes van onze tegenstander en willen kost wat kost doorstoten. Er is genoeg kwaliteit binnen Club Brugge om dit verhaal positief af te sluiten. Natuurlijk hebben we een zware tegenstander geloot. Dat was eerst zo met Basaksehir en nu met AEK Athene, maar het is nu eenmaal zo.”

Over de te kiezen tactiek is Leko duidelijk. “We moeten uitgaan van onze eigen sterkte. Met Hans Vanaken en Lior Refaelov in eenzelfde team? Waarom niet? Die twee kunnen perfect samen spelen. Club Brugge moet altijd zijn eigen speelwijze opdringen aan de tegenstander. Wij staan fysiek sterk en ook mentaal zit alles snor. Ik ken onze tegenstander goed en ze zullen hier wellicht heel compact willen spelen om dan via de omschakeling hun gram te halen. Aan ons om dat niet toe te laten. Het is voor ons verder heel belangrijk dat we donderdag kunnen rekenen op de steun van onze fans. Daarom mogen de houders van een abonnement gratis de match bijwonen. Met twaalf tegen elf moet het toch lukken AEK Athene te verslaan.”

Dit is de selectie van Club Brugge:

Doelmannen: Ethan Horvath, Guillaume Hubert, Jens Teunckens

Verdedigers: Helibelton Palacios, Bjorn Engels, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Laurens De Bock, Ahmed Touba

Middenvelders: Timmy Simons, Marvelous Nakamba, Ruud Vormer, Jordi Vanlerberghe, Hans Vanaken

Aanvallers: Lior Refaelov, Thibault Vlietinck, Abdoulay Diaby, Jelle Vossen, Wesley Moraes, Anthony Limbombe, Emmanuel Dennis

Eerste Europese team van Club geeft aftrap

Donderdag speelt Club Brugge de 300e Europese wedstrijd uit zijn geschiedenis en om dit gegeven nog wat meer in de verf te zetten zullen vijf spelers van de ploeg, die op 13 september 1967 de eerste Europese match van Club Brugge speelden, de aftrap geven tegen AEK Athene.

Club Brugge speelde in die eerste Europese wedstrijd, in de Beker der Jaarbeurssteden, op ‘De Klokke’ 0-0 gelijk tegen Sporting Lissabon. Met Speler van de Eeuw Raoul Lambert, Erwin Vandendaele, André Vanderlinden, Gilbert Bailliu, Freddy Hinderyckx, Gaby Savat en Walter Loske zijn van het elftal van toen nog zeven spelers in leven. De eerste vijf geciteerde namen maken donderdag hun opwachting in het Jan Breydelstadion om de match tegen AEK Athene om 20u45 op gang te trappen.

