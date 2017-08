KV Oostende wint de strijd om Zinho Gano

KV Oostende heeft de strijd om Zinho Gano (23) gewonnen. De sterke spits van Waasland-Beveren tekent weldra een contract voor vier seizoenen aan de kust. Enkel de laatste details moeten nog worden afgehandeld. Gano stond in de belangstelling van drie Engelse clubs, maar verkoos ervoor om in de Jupiler Pro League te blijven.

Zinho Gano (23) was hot de voorbije weken. Drie Engelse clubs (Premier League en Championship) deden hem een voorstel, maar ook binnenlandse teams klopten aan. Daarbij KV Oostende, dat na de recente 0 op 9 met nul (!) gescoorde doelpunten wel een goalgetter kon gebruiken. Gano scoorde afgelopen weekend nog twee goals op het veld van Oostende (lees meer).

Waasland-Beveren zette nog alle middelen in om zijn topschutter te houden, maar door de grote interesse wilde Oostende de opstapclausule in zijn contract overtreffen. Er is sprake van meer dan 2 miljoen euro. Gano wordt daardoor de duurste uitgaande transfer ooit bij de Waaslanders. Als de laatste details zijn afgehandeld, tekent hij een contract voor vier seizoenen bij Oostende.

Voor KVO is de komst van de 23-jarige Gano geen overbodige luxe. De club van Coucke liet Cyriac (27) naar Sivasspor gaan, terwijl El Ghanassy (27) dicht bij Nantes staat. Ook Musona wil graag weg, maar mag voorlopig niet. Zaterdag zegde Musona al geblesseerd af en volgens zijn entourage weigerde KVO al meerdere aanbiedingen. Devroe wil alleen spreken bij een bod van minstens 8 miljoen. Een beetje tot wanhoop van Musona.