Real Madrid of toch nog Barcelona? U weet pas laat vannacht wie de Spaanse Supercup wint

Real Madrid en Barcelona spelen vanavond de terugwedstrijd in de Spaanse Supercup. Real won de heenmatch met 1-3 en is dus torenhoog favoriet, maar wie wil weten hoe het afloopt, zal lang moeten opblijven. De wedstrijd wordt namelijk pas afgetrapt om 23u vanavond, omdat de voorrondes van de Champions League vanavond gespeeld worden en ook omdat het snikheet is in Spanje.

Het late aanvangsuur is vooral te wijten aan de voorrondes van de Champions League. De UEFA laat niet toe dat officiële wedstrijden op hetzelfde moment worden gespeeld als wedstrijden op het kampioenenbal, dus moest de Spaanse voetbalbond een keuze maken: ofwel aftrappen voor 19u, ofwel pas rond 23u. Omdat het rond 20u in Madrid nog steeds zo’n 34 graden zal zijn, werd gekozen voor de tweede optie.

Barcelona houdt in ieder geval maar best het hoofd koel als het de Supercup nog wil winnen. De Catalanen moeten een 1-3 achterstand uit de heenmatch zondag goedmaken. Vanavond speelt Cristiano Ronaldo overigens niet mee bij Real Madrid, hij is 5 wedstrijden geschorst. Real poogde nog om Ronaldo alsnog speelgerechtigd te krijgen, maar kreeg geen gehoor bij de Spaanse bond.