GERUCHTEN. Chelsea wil fors uithalen, Barcelona-doelwit dreigt met staking, wild gerucht over Fellaini

Nog twee weken tot de transfermarkt definitief zijn deuren sluit, maar heel wat ploegen zijn nog op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen. De geruchtenmolen blijft dus op volle toeren draaien. Een overzicht!

Chelsea wil uithalen

De competitiestart van Chelsea was allesbehalve geweldig aangezien de Blues met 2-3 onderuit gingen tegen Burnley. De club van Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi zou daarom nog zijn slag willen slaan deze zomer. Alex Sandro wordt al lang gelinkt aan Chelsea, maar Juventus weigerde een bod van ruim 60 miljoen voor de Braziliaanse linksback. Toch geven de Blues niet op en vragen ze volgens The Evening Standard aan Sandro om een transferverzoek in te dienen. Kwestie van een transfer toch mogelijk te maken.

Een alternatief voor Sandro is Cedric Soares. Volgens The Telegraph wil Chelsea de 25-jarige Portugees van Southampton een van nog drie zomertransfers maken. Een van die andere twee moet Danny Drinkwater worden. De middenvelder van Leicester moet echter 44 miljoen kosten, terwijl Chelsea niet verder wil gaan dan 28 miljoen. Voor Tottenham-speler Danny Rose willen de Blues dan weer 55 miljoen betalen, zo meldt The Sun.

Andrea Belotti. Foto: EPA

Antonio Conte denkt ondertussen ook na over een wintertransfer. Diego Costa wil naar Atlético Madrid maar kan die transfer pas in januari maken. Als de Spanjaard Stamford Bridge verlaat, wil Chelsea vol gaan voor Andrea Belotti. The Daily Star weet dat de Italiaan een uitkoopclausule van 100 miljoen heeft bij Torino en vorig seizoen 26 doelpunten maakte in de Serie A.

Wild gerucht Fellaini

Over Turijn gesproken, Juventus staat op het punt om de transfer van Blaise Matuidi te officialiseren. De Oude Dame betaalt 20 miljoen plus bonussen aan PSG voor de Fransman, die het middenveld meer spierkracht moet geven. Matuidi tekent voor drie jaar bij de Italiaanse kampioen en legt er woensdag zijn medische testen af. Hij zou per jaar zo’n 3,5 miljoen verdienen.

Het was dan ook gek te noemen dat Marouane Fellaini deze week in verband werd gebracht met een transfer naar Juventus. Het was The Sun die het gerucht lanceerde in het kader van de transfer van Matuidi. Juventus zou 25 miljoen hebben willen betalen... als de transfer van de Fransman zou afketsen. Wat dus niet het geval is. Juve werd overigens ook gelinkt aan Jack Wilshere.

Ondertussen probeert de Oude Dame zowel Keita Baldé als Stefan de Vrij weg te halen bij Lazio. Beide spelers zijn volgende zomer einde contract en zouden een verhuis naar Turijn wel zien zitten. Volgens verschillende Italiaanse bronnen wil de club van Jordan Lukaku 50 miljoen voor het duo.

Bedrijvigheid bij Inter en Tottenham

Inter is deze zomer nog op zoek naar enkele defensieve versterkingen. Centraal in de verdediging denken ze daarbij aan Eliaquim Mangala. De Britse en Italiaanse pers claimt zelfs dat er een akkoord is met Man City voor een uitleenbeurt van de ex-speler van Standard, waarbij de Citizens een deel van zijn loon zouden betalen. Daarnaast zouden de Nerazzurri met Valencia een akkoord hebben over een ruildeal waarbij middenvelder Geoffrey Kondogbia (ooit de ‘nieuwe Paul Pogba’ genoemd) naar Spanje gaat en rechtsback Joao Cancelo de omgekeerde beweging maakt.

Die laatste stond ook in de belangstelling van Tottenham maar de Spurs zouden volgens L’Equipe een persoonlijk akkoord hebben met Serge Aurier. De rechtsback en concurrent van Thomas Meunier bij PSG mag weg bij de Franse topclub en kan ook op interesse rekenen van Man United, Chelsea en Inter. Ondertussen meldt Marca dat Tottenham op het punt staat de transfer van Pape Cheikh Diop af te ronden. De middenvelder van Celta de Vigo moet 10 miljoen kosten.

Nog een naam die gelinkt wordt aan Tottenham is die van Denis Suarez. De Spanjaard heeft een uitkoopclausule van 40 miljoen en zou volgens Mundo Deportivo eventueel mogen vertrekken. Ook Napoli toont interesse en zou 35 miljoen willen bieden.

Foto: REUTERS

Staking Coutinho

Hij wil en zal koste wat het kost naar Barcelona verhuizen. Dat is alvast wat Philippe Coutinho lijkt te vertellen aan Liverpool. De Braziliaan is al langer persoonlijk akkoord met de Blaugrana en diende een transferverzoek in, nadat Liverpool had laten weten dat Coutinho niet te koop is. Mundo Deportivo meldt nu dat Coutinho niet meer wil spelen voor de Reds en dreigt in staking te gaan als de transfer in het water valt door de onwil van Liverpool.

Liverpool probeert ondertussen zichzelf te versterken en trekt al weken aan de mouw van Virgil Van Dijk. De Nederlander wil weg bij Southampton maar zou de Reds een recordbedrag van 76 miljoen moeten kosten, aldus Yahoo Sports. Al lijkt er ook hoop te zijn voor de club van Simon Mignolet en Divock Origi. Southampton zou volgens Sky Italia namelijk 17 miljoen geboden hebben voor Lazio-verdediger Wesley Hoedt, een potentiële opvolger voor Van Dijk.

Ondertussen meldt El Mercurio dat PSG Alexis Sanchez een jaarsalaris van 15 miljoen euro heeft geboden en het rugnummer zeven om hem te overtuigen Arsenal te verlaten voor Parijs.