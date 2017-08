Na zoveelste vandalenstreek krijgt Chiro hulp uit onverwachte hoek

Meise - De geteisterde Chiro Eversheim kreeg deze week hulp uit onverwachte hoek. Ze kregen een heel bewakingssysteem cadeau .

Het idee kwam er via gemeenteraadslid Steven De Ridder die de mensen van de firma Tridis, een computerfirma, kent. Hij sprak de zaakvoerders aan en samen kwamen ze tot een overeenkomst om vier bewakingscamera's en een beveiligingssysteem te doneren.

“Ik zag dat er al verschillende keren was ingebroken in de lokalen”, zegt De Ridder. “Binnenkort verhuist de leiding naar de nieuwe lokalen. Daar hebben ze al veel tijd en werk ingestoken. Ik hoop dat ze dankzij de camera's gespaard blijven van verder onheil. Ik heb zelf ook camera's hangen en dat helpt echt wel. Bovendien heb ik zelf ook jaren in de Chiro gezeten dus voor mij is dat een beetje jeugdsentiment.”

Bij Chiro Eversheim waren ze verrast door de actie. “Wij kwamen volledig uit de lucht gevallen”, zegt groepsleider Nils Sannen. “Uiteraard zijn we zeer blij met deze gift. Nu is het vooral uitzoeken waar we ze strategisch het best kunnen plaatsen.”

Nieuwe lokalen

De Chiro werd de voorbije weken geplaagd door vandalen. Die spoten brandblussers leeg in de oude lokalen en vernielden ook ramen.

“Onze leden zijn ondertussen al verhuisd naar de nieuwe lokalen. En ook wij gaan daar binnenkort in trekken. In de oude lokalen staat enkel nog wat opslagmateriaal, maar veel waardevols valt daar dus niet te rapen. Maar het is nooit leuk om onze lokalen zo aan te treffen. Het merendeel van onze leiding zit nu in volle herexamens. We hebben dus echt wel wat beters te doen dan onze lokalen moeten laten repareren of het goedje van brandblusapparaten op te kuisen.”