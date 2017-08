Ambitieuze Leye op persvoorstelling bij Eupen: “Mijn stempel drukken, zoals bij al mijn vorige clubs”

Bij Eupen werd deze middag hun meest spraakmakende zomertransfer voorgesteld aan de pers. Mbaye Leye tekende afgelopen weekend een driejarig contract bij de Oostkantonners en kijkt uit naar zijn nieuwe ‘challenge’ aan de andere kant van het land. “Ik had ook opties dichter bij huis maar de filosofie van Eupen sprak me het meeste aan”, aldus de ex-kapitein van Zulte Waregem.

“Ik had tal van aanbiedingen. In België maar ook vanuit het buitenland”, sprak de 34-jarige Senegalees op zijn eerste persconferentie als speler van Eupen. “Het eerste contact met Eupen was net voor de competitiestart. De club nam eerst contact op met Zulte Waregem en daarna met mij. Na een goed gesprek met meneer Colomer (sportief directeur bij Eupen, red) was het voor mij duidelijk waar ik mijn carrière wilde verderzetten.”

Dat hij daarom naar de andere kant van het land moet verhuizen deert Leye niet. “Ik ben iemand die zijn eigen weg volgt. Ik kon ook dicht bij huis blijven voetballen (bij Kortrijk, red.) maar het is de filosofie van Eupen die me het meeste aansprak.” Ook de duur van zijn contract (drie jaar) was voor Leye cruciaal. “Een contract van lange duur is iets waar ik altijd op heb aangedrongen. Ik wilde zekerheid en stabiliteit. Misschien beëindig ik mijn carrière hier wel in Eupen. Het doel is om mijn stempel te drukken op deze club. Net zoals ik gedaan heb bij al mijn vorige clubs.”

Foto: Photo News

Met een 0 op 9 gaat Eupen zijn nieuwste versterking goed kunnen gebruiken. Zaterdag tegen KV Oostende kan Leye er in principe al bij zijn. “Ik heb de afgelopen maanden al het nodige gedaan om fit en in vorm te blijven. Alleen het matchritme ontbreekt 2,5 maanden na mijn laatste wedstrijd met Zulte Waregem in Play-Off 1. Het is aan de coach om te beslissen wanneer hij me wil brengen.” Als rugnummer behoudt Leye zijn vertrouwde 9 van bij Zulte Waregem. “Ik had het geluk dat de ‘9’ nog vrij was. Mijn nummer mag ik dus gewoon houden.”