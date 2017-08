Cristiano Ronaldo razend dat zijn schorsing behouden blijft: “Dit is geen straf, dit is een vervolging”

De Spaanse Voetbalbond (RFEF) heeft het beroep van steraanvaller Cristiano Ronaldo tegen zijn schorsing van vijf wedstrijden afgewezen. De Portugees mist daardoor woensdagavond de terugwedstrijd in de Supercup tegen Real Madrid, en daarna ook de eerste vier competitieduels in La Liga. Ronaldo reageerde razend op Instagram, en noemde de schorsing “geen straf, maar een vervolging”.

“Het is onmogelijk om niet te reageren op deze situatie”, postte Ronaldo op Instagram. “Vijf wedstrijden geschorst!!! Dit lijkt me overdreven en belachelijk. Dit is geen straf, maar een vervolging. Ik wil mijn ploegmaats en de fans bedanken voor hun steun.”

Door de schorsing mist Ronaldo alvast de terugwedstrijd in de Supercup tegen Barcelona. Die staat woensdagavond om 23u op het programma. Real won die heenmatch met 1-3. Real Madrid probeerde nog om de schorsing van Ronaldo ongedaan te maken, maar de Spaanse bond oordeelde dat er geen reden was om de schorsing in beroep terug te brengen.

Impossível ficar imune a esta situação, 5 jogos!! Parece-me exagerado e ridículo, isto chama-se perseguição! Obrigado aos meus companheiros pelo apoio e aos adeptos!!! Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 16 Aug 2017 om 9:19 PDT

CR7 pakte zondag in de heenwedstrijd eerst geel omdat hij zijn truitje uittrok en een tweede geel karton voor een schwalbe. Toen hij vervolgens de rode kaart kreeg, ontstak Ronaldo in woede en gaf scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea een duw in de rug. Die actie kost hem nu vier matchen schorsing, de rode kaart één.