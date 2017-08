Deze oude bekenden moet u vanavond in de gaten houden in de Champions League

Vanavond kijken we natuurlijk met belangstelling naar wat Dries Mertens doet met Napoli tegen Nice, maar er staan nog vier wedstrijden op het programma in deze laatste voorronde van de Champions League. En wat blijkt? In elke wedstrijd speelt er wel minstens één oude “Belgische” bekende. Een overzicht.

Beginnen doen we natuurlijk met. Hij begint vanavond zoals verwacht in de punt bij Napoli voor het duel tegen een verzwakt Nice. Daar ontbreken Mario Balotelli en nieuwkomer Wesley Sneijder namelijk in de kern. Balotelli is out met een knieblessure, Sneijder raakte niet wedstrijdfit. Bij Nice is, de Braziliaanse verdediger met een verleden bij Charleroi (2006-2007) en Standard (2007-2009), de rots in de branding achterin. Ook bij Napoli speelt een verdediger met een Belgisch verleden:verliet in 2014 Racing Genk en is nu één van de meest begeerde verdedigers in Europa.

Griekse Belgen bij Olympiakos

In Olympiakos - HNK Rijeka trekken onze landgenoten Vadis Odjidja en Guillaume Gillet natuurlijk alle aandacht. Beide Belgen maakten deze zomer de overstap en staan vanavond in de basis tegen de Kroaten van Rijeka. Coach van de Griekse topclub is Besnik Hasi, ook de Duitse middenvelder Marko Marin (ex-Anderlecht) speelt tegenwoordig bij de Griekse topclub.

Voor de fans van Club Brugge is Basaksehir helaas geen onbekende club meer. De Turken knikkerden blauw-zwart uit de voorronde van de Champions League en krijgen nu Sevilla als tegenstander in deze laatste voorronde. Bij Basaksehir wordt natuurlijk gekeken naar Eljero Elia en Emmanuel Adebayor voor de doelpunten, de man die dat duo moet tegenhouden is... Nicolas Pareja. De 33-jarige Argentijnse verdediger speelde tussen 2006 en 2008 bij Anderlecht en is tegenwoordig aanvoerder bij Sevilla.

Oude bekenden van Genk en Gent tegen elkaar

Bij Celtic Glasgow speelt Dedryck Boyata vanavond niet mee tegen de Kazachse topclub FC Astana. De Belgische verdediger sukkelt met een blessure en wordt in de basis vervangen door Simunovic. Toch staat ook in deze match een speler met een Belgische link in de basis: de 28-jarige Junior Kabananga leidt de aanval van Astana. De Congolese aanvaller verliet in 2015 Cercle Brugge voor Astana.

Hapoel Beer Sheva - NK Maribor is op papier misschien wel de minst aantrekkelijk affiche van de avond, maar de Israëlische ploeg verraste vorig seizoen wel Inter Milan tweemaal in de groepsfase van de Europa League. Bij Beer Sheva zit aanvaller Elyaniv Barda op de bank, de intussen 35-jarige Barda maakte tussen 2007 en 2013 het mooie weer bij Racing Genk. Bij NK Maribor speelt de Sloveen Marko Suler, die tussen 2008 en 2012 nog speelde bij AA Gent.