Club Brugge is gewaarschuwd: AEK-coach Manolo Jimenez wil winnen in Jan Breydelstadion

AEK Athene-trainer Manolo Jimenez is met vertrouwen afgereisd naar Brugge, waar zijn team het donderdagavond in de heenwedstrijd van de Play-offronde in de Europa League opneemt tegen vicekampioen Club Brugge.

“Wij komen naar hier om te winnen en het liefst zonder één enkel tegendoelpunt. Dat is ons objectief. Niet meer, niet minder”, blufte Jimenez.

“Let wel, Club Brugge is een zeer moeilijke tegenstander, maar dat is mijn team ook. Club Brugge is steeds sterk op eigen veld. Maar ik geloof in mijn ploeg. Ik heb in functie van deze wedstrijd trouwens mijn systeem reeds aangepast. De vorige wedstrijd speelde ik met vier verdedigers. Die ingreep moet de Brugse aanvallen een halt kunnen toeroepen. Ik noem ons dan ook de favoriet in deze twee onderlinge duels, ook al is Club Brugge een ploeg met heel veel kwaliteit en ervaring. Met een collectief sterke prestatie moet het mogelijk zijn met een mooie uitgangspositie de terugwedstrijd van komende week aan te vatten.”

Middenvelder André Simoes heeft de Brugse tegenstander alvast stevig bestudeerd. “We kennen hun zwakke punten. Donderdagavond starten we met de intentie om te winnen. Dat gaan we doen door collectief een sterke prestatie neer te zetten”, aldus Simoes.