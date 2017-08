Giovanni Simeone tekent bij Fiorentina

De Argentijnse aanvaller Giovanni Simeone, zoon van Atlético Madrid-coach en voormalig Argentijns international Diego Simeone, verlaat de Italiaanse eersteklasser Genoa om bij reeksgenoot Fiorentina aan de slag te gaan, zo maakte de club uit Firenze woensdag bekend. De 22-jarige spits ondertekende er een contract tot medio 2022.

Giovanni Simeone was maar één seizoen aan de slag bij Genoa en was er bij zijn debuut op Europese velden meteen goed voor twaalf competitiedoelpunten. Genoa had hem vorige zomer overgenomen van het Argentijnse River Plate.