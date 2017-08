Watford laat Valon Behrami naar Udinese vertrekken

Middenvelder Valon Behrami verlaat de Engelse eersteklasser Watford om bij de Italiaanse zusterclub Udinese aan de slag te gaan, zo maakte Watford woensdag bekend.

De 32-jarige Zwitserse international was nog maar sinds 2015 voor Watford aan de slag, dat hem destijds overnam van HSV en waar hij sinds vorige zomer ploegmaat was van Christian Kabasele. In totaal kwam hij tot 49 wedstrijden voor The Hornets. Behrami kent de Serie A goed, hij kwam er eerder uit voor Genoa, Verona, Lazio, Fiorentina en Napoli.