Beringse (25) sterft tijdens verblijf bij vriendin in Londen

Beringen - Aan het avontuurlijke leven van de 25-jarige Sofie Bertrands uit Beringen is tijdens een verblijf in Londen onverwacht en tragisch een einde gekomen. Sofie werd begin vorige week onwel en overleed later in het ziekenhuis. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Het is het tweede overlijden van een jonge Limburgse vrouw op vakantie in één week tijd.

Sofie nam na haar studie politieke en sociale wetenschappen in februari 2015 het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland, zonder plan en zonder uitzicht op een job, maar met veel zin voor avontuur. In een bestelwagen beschilderd met koeienvlekken trok ze er rond. De avontuurlijke twintiger is in Beringen opgegroeid in een echte scoutsfamilie. Haar grootouders waren bij de eerste leden van de scouts in Beringen, en haar ouders waren nog bij de leiding.

De reismicrobe kreeg Sofie als student te pakken tijdens een zeilvakantie met haar zus langs de eilanden van de Kroatische kust en door onderzoek in Vietnam. Later trok ze naar Thailand, Myanmar en Iran. Overal maakte Sofie vrienden en liet ze een indruk achter. Getuigenissen daarvan staan op de speciale Facebookpagina ‘About Sofie’, die al zo’n 300 leden telt. De familie heeft die opgericht om vrienden van over de hele wereld de mogelijkheid te geven om nog een bericht, een foto of een herinnering aan Sofie te delen. Familieleden omschrijven haar als artistiek met prachtige tekeningen als resultaat, crazy, diepgaand, enthousiast, joviaal, humoristisch, wereldlijk en zelfstandig.

Impulsieve plannen

Sofie was een begenadigd schrijfster. Mooie en grappige verhalen tijdens het reizen deelde ze op haar blog ‘de ommezijde’. Daar vertelt ze ook dat haar locatie steeds verandert: “Zelfs mijn beste vrienden hebben het soms moeilijk om te weten waar ik ben.” Ze nodigt de lezers uit om vanuit hun comfortabele zetel te glimlachen met “haar impulsieve plannen.”

Het reisverhaal van Sofie kent nu dus een vreselijk einde in Londen. Onderzoek moet uitwijzen waarom de jonge vrouw gestorven is. Sofie verbleef vorige week in Londen bij een reisvriendin uit Nieuw-Zeeland.

Hiermee is er opnieuw een overlijden van een jonge Limburgse toeriste op korte tijd. De 22-jarige studente Gwen Peeters uit Neeroeteren stierf vorige donderdag een natuurlijke dood in Kaapverdië, twee dagen nadat Sofie Bertrands overleed in Londen. De lichamen zijn nog niet gerepatrieerd. “Een overbrenging vraagt tijd. Elk land kent eigen procedures”, zegt Xavier Van Caneghem van Europ Assistance.