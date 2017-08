Deze knappe statistiek hangt Club Brugge vanavond best omhoog in de kleedkamer

Het verleden is vanavond in het voordeel van Club Brugge tegen AEK. Blauw-zwart verloor in eigen huis immers nog nooit van een Griekse tegenstander. In vijf wedstrijden werd er vier keer gewonnen en werd er één keer gelijkgespeeld. Meer zelfs: op 23 thuismatchen verloren Belgische clubs nog maar twee keer van een Griekse opponent.

PAOK was in 1991 in de 32ste finales van de UEFA Cup met 0-1 te sterk voor KV Mechelen en in 2013 verloor Anderlecht in de groepsfase van de Champions League met 0-3 van Olympiakos. Nog opvallend: in de vier dubbele confrontaties met rechtstreekse uitschakeling tegen Grieken nam Club altijd de bovenhand.