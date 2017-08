Met deze opstelling wil Club Brugge vanavond een goeie uitgangspositie verzilveren in de Europa League

Geen Benoît Poulain bij Club Brugge vanavond. De verdediger sukkelt nog altijd met de adductoren en is er ook zondag tegen KV Kortrijk wellicht nog niet bij. Ivan Leko hoopt de Fransman voor de terugmatch in Athene te kunnen recupereren.

Laurens De Bock is er wel weer bij, ook Wesley zit in de selectie. Elton Acolatse is nog steeds geblesseerd, Jérémy Perbet valt net als vorige vrijdag tegen Zulte Waregem opnieuw naast de kern.

Timmy Simons neemt normaal gezien de plaats van Poulain over. De Brugse ouderdomsdeken kan zo al voor de tachtigste keer Europees spelen voor Club Brugge en kan na doelman Brian Jensen van het Noord-Ierse Crusaders de oudste speler worden die dit seizoen al in de Europa League speelde. In het geval van kwalificatie krijgt hij de 88 stuks van recordhouder Gert Verheyen in het vizier.

“Toen ik vier jaar geleden terugkeerde, had ik verwacht om nog één jaar te voetballen, laat staan dat ik nog zo veel Europese matchen zou spelen”, aldus Simons. “Dat cijfer is trouwens mooi voor de boeken, maar zelf hou ik mij daar niet echt mee bezig. Het zou wel goed zijn mocht ik dat aantal kunnen aandikken, want dat zou betekenen dat de ploeg het dan ook goed doet.”

De verwachte opstelling van Club Brugge:

De verwachte opstelling van AEK Athene: