CLUBNIEUWS. Antwerp wil ex-speler van Club én Anderlecht, vertrekt Coulibaly nog bij AA Gent?

Bij AA Gent blijft het een komen en gaan van nieuwe spelers. De Buffalo’s haalden woensdag een spits uit Oekraïne, omdat het mogelijk nog afscheid neemt van Kalifa Coulibaly. Wie bijna zeker weg is bij de Buffalo’s, is doelman Jacob Rinne. Hij kan naar Denemarken. Ook bij Antwerp speuren ze verder naar offensieve versterking, het informeerde naar vrije speler Ronald Vargas... Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Rinne vertrekt, Coulibaly weg?

De transfer van de 21-jarige Oekraïense spits Roman Yaremchuk is er enerzijds gekomen omdat Gent veel groeipotentieel in hem ziet en anderzijds omdat er concrete interesse is voor Kalifa Coulibaly en Gent bereid zou zijn mee te werken als er voldoende boter bij de vis komt. Het greep naast de miljoenen door de gemiste transfers van Neto en Foket en daarom is een lucratieve transfer welgekomen. Coulibaly heeft de voorbije drie jaar twaalf Europese treffers gemaakt en is zo in het oog gesprongen van heel wat clubs. Zijn zaakwaarnemer Mogi Bayat is volop bezig met het dossier.

Rinne vertrekt

Intussen is doelman Jacob Rinne op weg naar het Deense Aalborg, al zijn nog niet alle details rond. Gent gaf al toestemming om medische tests af te leggen en er zou een contract van vijf jaar klaarliggen. Door het teveel aan buitenlanders is het logisch dat Gent meewerkt aan een oplossing. Kalinic is een certitude en Gent kan beter Thoelen op de bank houden, aangezien hij een voetbal-Belg is. Gent blijft overigens speuren naar (liefst Belgische) verdedigende versterking.

ANTWERP. Vargas voorlopig te duur

Antwerp heeft geïnformeerd naar de diensten van Ronald Vargas. De voormalige aanvallende middenvelder van Club Brugge en Anderlecht is een vrije speler, maar de eisen van de Venezolaan liggen momenteel nog hoger dan wat Antwerp wil betalen. Vargas, vorig seizoen 23 wedstrijden aan de slag bij AEK Athene, heeft ook opties in Cyprus, maar zijn Belgische vrouw zou hem graag weer in ons land zien spelen. Eerde was hij even in beeld bij Cercle Brugge.

KV MECHELEN. El Messaoudi blijft binnen

Bij KV Mechelen trainde Uros Vitas voor het eerst weer met de groep, nadat hij vorige week sukkelde met de heup. Hij moet dus fit raken voor de match tegen Antwerp.

Minder goed nieuws voor Ahmed El Messaoudi. Hij heeft last van de quadriceps en moest gisteren binnenblijven. Vandaag wordt hij nader onderzocht en moet de ernst van de blessure duidelijk worden.

KV OOSTENDE. Berrier, Zivkovic en Musona niet tegen Eupen?

De kans is groot dat KV Oostende het zaterdag opnieuw zonder Franck Berrier, Richairo Zivkovic en Knowledge Musona moet doen tegen Eupen. Het trio trainde nog niet en Vanderhaeghe denkt niet dat ze fit raken. Zivkovic heeft al twee weken last aan zijn voet telkens hij zijn schoenen aantrekt om intensiever te trainen. Capon trainde gisteren ook niet, maar dat was eerder uit voorzorg. Ramin Rezaian (enkel) is wel weer inzetbaar.

WAASLAND-BEVEREN. Demir en Cools trainen apart

Gisteren stonden er twee trainingen op het programma. In de voormiddag was er een veldtraining en in de namiddag trok de spelersgroep van Waasland-Beveren naar de fitness. Erdin Demir en Jens Cools deden het tijdens de veldtraining uit voorzorg rustig aan. Beide spelers raken speelklaar voor de derby tegen Lokeren.

Zinho Gano trainde voor de allerlaatste keer mee met de Waaslanders. In de namiddag werd langs Wase kant bevestigd dat de aanvaller verkast naar Oostende.

ZULTE WAREGEM. Bala traint individueel

Severin speelde maandag met de beloften in de beker van België tegen Roeselare. Zulte Waregem liep 3-0 uit, maar gaf de match uit handen na een rode kaart van S’Rifi, die een elleboogstoot uitdeelde. Essevee verloor met 3-4. Bala trainde gisteren individueel, de rest werkte de groepstraining af. Willem II zou weer belangstelling hebben voor Muhren die al een tijdje mag vertrekken.