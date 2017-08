Doelman Jacob Rinne verlaat KAA Gent definitief en tekende een contract voor 5 seizoenen bij het Deense Aalborg. De 24-jarige Zweedse doelman keepte sinds 1 juli 2016 bij AA Gent, maar kon nooit overtuigen.

In totaal speelde Rinne 24 wedstrijden voor de Buffalo’s, waarvan 14 competitiewedstrijden, 2 bekerwedstrijden en 8 Europese wedstrijden. Rinne was overbodig geworden in Gent. Kalinic is een certitude en Gent kan beter Thoelen op de bank houden, aangezien hij een voetbal-Belg is.