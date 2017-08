Diego Costa weigert terug te keren naar Chelsea: “Ik ga naar Atletico Madrid”

Een nieuwe dag, een nieuwe episode in de ruzie tussen Chelsea en zijn Spaanse aanvaller Diego Costa. De spits heeft donderdag een verklaring de wereld ingestuurd waarin hij nog eens openlijk weigert om terug te keren naar Chelsea. “Ik ga naar Atletico Madrid”, is hij duidelijk.

Het zit er al weken bovenarms op tussen Chelsea en zijn aanvaller Diego Costa. De Spaanse goalgetter is overbodig bij de Londense topclub en weigert te komen trainen. Tot groot ongenoegen van de Blues, die hem maandag nog eens op zijn plichten hebben gewezen.

Costa lag mee aan de basis van de landstitel vorig seizoen van Chelsea met maar liefst 20 goals voor de Blues, maar speelde sinds mei al geen match meer voor het team van Courtois, Hazard en Batshuayi. Vooral zijn relatie met Chelsea-coach Antonio Conte kreeg een flinke knauw, met als hoogtepunt een berichtje van de Italiaan met de mededeling dat zijn carrière er bij Chelsea opzat.

Costa had eigenlijk vier weken geleden op maandag 17 juli terug op training moeten verschijnen, maar stuurde zijn kat. Hij koos ervoor om in zijn thuisland Brazilië te blijven in plaats van naar Londen af te zakken. Dat leverde hem al een fikse boete van 330.000 euro op. Waarop Chelsea hem nog eens duidelijk maakte dat hij zijn contract moest naleven, moest komen trainen en zich beschikbaar stellen voor een selectie.

“Mijn bestemming ligt al vast: ik zal terugkeren naar Atletico Madrid”, zegt Costa donderdag in een verklaring. “Het lijkt erop dat er een impasse is waarbij Chelsea mij niet wil laten gaan. Maar ik geloof dat de situatie opgelost zal geraken als ik in Spanje arriveer.”

Costa’s advocaat liet vorige week al weten dat de voetballer een formeel transferverzoek zal indienen en ook gerechtelijke stappen overweegt tegen Chelsea om een transfer eventueel te forceren.

Costa speelde van 2010 tot 2014 al voor Atletico Madrid en scoorde er 43 doelpunten.