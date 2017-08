Club Brugge test Zwitserse centrale verdediger

Saulo Decarli (in het geel) Foto: BELGAIMAGE

Terwijl het vanavond de levensbelangrijke heenmatch van de Europa League tegen AEK Athene afwerkt, test Club Brugge overdag een nieuwe centrale verdediger. De 25-jarige Saulo Decarli legt vandaag zijn medische testen af in West-Vlaanderen. Daarmee anticipeert Club op een mogelijk vertrek van centrale verdedigers Stefano Denswil en/of Björn Engels.

Saulo Decarli is een 25-jarige centrale verdediger van de Duitse tweedeklasser Eintracht Braunschweig. Daar voetbalde hij al sinds de zomer van 2014, nadat hij eerder bij Livorno en Avellino in de Serie A en B had gespeeld. Decarli werd door Braunschweig onlangs naar de b-kern verwezen omdat hij aasde op een transfer.