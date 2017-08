Victor Valdes (ex-Barcelona en Standard) hangt zijn handschoenen aan de haak

De Spaanse doelman Victor Valdes heeft besloten zijn professionele carrière te beëindigen. De 35-jarige Valdes zat sinds zijn vertrek bij Middlesbrough in juni zonder club en staakt nu de zoektocht naar een nieuwe werkgever.

Victor Valdes stond tussen 2002 en 2014 meer dan een decennium onder de lat bij FC Barcelona, de club waar hij ook zijn opleiding kreeg. De kleedkamer delend met wereldtoppers als Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta en Ronaldinho stapelde de Catalaan de prijzen op. Hij pakte zes Spaanse titels, drie Champions League-titels, twee Wereldbekers voor clubteams en twee Spaanse bekers. Met Spanje werd hij (als invallersdoelman) bovendien wereld- en Europees kampioen (2010 en 2012).

Na een zware knieblessure zat Valdes in het seizoen 2014-2015 zonder club. Manchester United pikte hem in de zomer van 2015 op als invallersdoelman om hem nauwelijks een half jaar later opnieuw op huurbasis naar Standard te sturen. Het voorbije seizoen stond Valdes tussen de palen bij Middlesbrough, maar hij kon de degradatie van ‘Boro’ niet vermijden.