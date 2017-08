Neuer mist openingsduel Bayern München

Bayern München kan vrijdag tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen niet over Manuel Neuer beschikken. De doelman brak in april zijn middenvoetsbeentje, en is daarvan nog niet voldoende hersteld. “We gaan geen risico nemen”, zei trainer Carlo Ancelotti donderdag.

Bayern ontvangt vrijdag in eigen stadion Bayer Leverkusen. De kampioen won twee weken terug de eerste prijs van het seizoen door in de strijd om de Duitse Supercup Borussia Dortmund te kloppen.

Arjen Robben en David Alaba keerden vorige week in de bekerwedstrijd tegen Chemnitzer (0-5 zege) na blessures terug. “Beide spelers zijn fit en in vorm. Of ze ook zullen spelen, beslis ik pas vrijdag”, aldus Ancelotti.