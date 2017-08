Ook Coulibaly op weg naar Nantes

AA Gent-aanvaller Kalifa Coulibaly staat op het punt om te tekenen bij het Franse Nantes. De boomlange spits wordt er ploegmakker van Yassine El Ghanassy, wiens transfer vandaag ook werd afgerond.

Het zijn drukke tijden voor voetbalmakelaar Mogi Bayat. Gisteren transfereerde Yassine El Ghanassy van KV Oostende naar Nantes. Vandaag loodst hij allicht nog een speler uit de Jupiler Pro League naar de Franse eersteklasser. Bayat postte donderdagnamiddag een foto van zichzelf met AA Gent-spits Kalifa Coulibaly op Twitter, poserend voor een vliegtuig. Dat vliegtuig moest ook Coulibaly naar Nantes brengen. Franck Kita, ceo van Nantes, bevestigt een akkoord op clubniveau voor de transfer van Coulibaly.

AA Gent had met de 21-jarige Oekraïense spits Roman Yaremchuk al een vervanger voor Coulibaly in huis. Coulibaly mocht weg omdat de Buffalo’s naast de miljoenen van de gemiste transfers van Neto en Foket grepen en daarom een lucratieve transfer welgekomen was. Coulibaly heeft de voorbije drie jaar twaalf Europese treffers gemaakt en is zo in het oog gesprongen van heel wat clubs. Ook bij Nantes.