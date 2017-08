Horrorhuis: jonge mama en baby zien maden en duizenden vliegen vanuit appartement boven hen komen

Duizenden vliegen en maden kruipen over de vloer, terwijl de stank in hun huis niet te harden is. Een mama (26) uit het Britse Leeds vertelt hoe haar woning veranderde tot een scène uit een horrorfilm. Nu smeekt ze om hulp voor al de kosten die ze heeft moeten maken.

Het begon allemaal met een verschrikkelijke stank, die zo onhoudbaar was dat Beau Marr besloot om met haar vijf maanden oude dochter Bonnie bij familie en vrienden te gaan overnachten. Regelmatig gingen ze kijken in het huurappartement, maar de situatie werd alleen maar erger.

Al weken dood

Toen ze uiteindelijk de politie belde, besloten de agenten om een kijkje te nemen bij de bovenbuur. Maar de vijftiger opende zijn deur niet. Door de kier van de brievenbus konden ze zien dat de man dood in zijn gangpad lag. Aan de staat van het lijk te zien, lag hij daar al enkele weken. Niemand had gemerkt dat de man niet meer in leven was.

Na enkele dagen wachten, besloot Beau Marr om terug te keren naar haar huis, in de hoop dat de stank weggetrokken zou zijn. Maar daar bleek de situatie erger dan verwacht. De eerste keer dat de vrouw de maden zag, kwamen die uit de scheuren in het plafond gekropen. Alsof dat nog niet erg genoeg was, volgden duizenden vliegen. De jonge vrouw was meteen in paniek en besloot om haar baby nog niet mee terug naar huis te nemen.

Financiële kater

Al haar meubilair is aangetast, zo vertelt de vrouw aan de Britse Metro. Ook de babykleertjes van haar kindje kan ze niet meer gebruiken. “Ik had het soms al krap op het einde van de maand, maar dit is een ramp. Ik heb Bonnies kleding moeten vervangen en de kosten voor de immense opkuis moeten betalen. Nu probeer ik zo goed en zo kwaad mogelijk het vuil weg te krijgen, maar alles is kapot”, zo vertelt de vrouw nu aan verschillende Britse media.

“Het lijkt echt op een scène uit een horrorfilm. Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn leven. Het choqueert me echt en het blijft in mijn hoofd spoken. Als iemand anders in dezelfde situatie zou zitten, dan zou ik hen helpen”, aldus Marr. Zij hoopt nu ook op steun van de sociale huisvestigingsmaatschappij.