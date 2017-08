BAS bevestigt initiële reeksindeling en kalenders derde amateurklasse

Brussel - De clubs uit de derde amateurklasse weten eindelijk in welke reeks ze zullen uitkomen. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de klacht van zes voetbalclubs verworpen en besliste dinsdag dat de oorspronkelijke reeksindeling en kalenderopstellingen behouden blijven.

Nadat Voetbal Vlaanderen de reeksindelingen had bekendgemaakt, dienden enkele ploegen een klacht in bij de KBVB. Onder andere Diegem en Grimbergen wilden verre verplaatsingen naar Oost- en West-Vlaanderen vermijden en haalden in eerste instantie hun gram. In evocatie werd de vernieuwde indeling, na een klacht van de andere clubs, teniet gedaan. Grimbergen trok met vijf andere clubs naar het BAS en hield vorige week donderdag zijn pleidooi. Tevergeefs, de arbiters beslisten dinsdag de allereerste reeksindeling van Voetbal Vlaanderen te weerhouden.

. Derde amateurklasse:

Reeks A: FC Wetteren, Stekene, FC Lebbeke, VK Ninove, SC Dikkelvenne, FC Eppegem, SK Vlamertinge, FC Mariekerke, HO Wolvertem Merchtem, VK Svelta Melsele, VC Wingene, VC Jonge Lede, FC Merelbeke, SC Grimbergen, SCT Menen en Wervik.

Reeks B: FC Nijlen, FC Diest, FC Esperanza Pelt, Bilzerse Waltwilder, VC Houtvenne, Ternesse VV Wommelgem, Diegem Sport, VC Sterrebeek, Woluwe-Zaventem, ESK Leopoldsburg, VK Wellen, Termien, Kampenhout, ERC Hoeilaart, FC Heur-Tongeren en VC Herentals.