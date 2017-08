Luis Suarez kan de komende maand niet rekenen op Luis Suarez. De Uruguayaanse voetbalbond liet weten dat de international last heeft van een knieblessure. Hij mist daardoor ook de interlands tegen Argentinië (1 september) en Paraguay (6 september).

Suarez raakte geblesseerd in de terugwedstrijd van de Spaanse Super Cup, die Barcelona woensdagavond kansloos verloor van Real Madrid (2-0). In de heenwedstrijd in Nou Camp hadden de Blaugrana ook al met 1-3 verloren.