Vargas trainde mee met Antwerp: “Waarom elkaar niet beter leren kennen?”

Ronald Vargas trainde vanmiddag mee met eersteklasser Antwerp. De 30-jarige voormalige aanvallende middenvelder van Club Brugge en Anderlecht is een vrije speler, maar de eisen van de Venezolaan liggen momenteel nog hoger dan wat Antwerp wil betalen. Vargas, vorig seizoen 23 wedstrijden aan de slag bij AEK Athene, heeft ook opties in Cyprus, maar zijn Belgische vrouw zou hem graag weer in ons land zien spelen. “Wij zoeken naar een speler met zijn profiel en hij is op zoek naar een nieuwe club. Waarom elkaar dan niet beter leren kennen op training?”, reageerde coach Bölöni achteraf. “Welke indruk hij maakte? Dat kan ik na één training moeilijk zeggen. Ik was trouwens meer bezig met de spelers die zaterdag moeten voetballen tegen KV Mechelen.”