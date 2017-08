School ontsnapt aan drama: mazout gebruikt om brand te stichten

Haacht - Op de speelplaats van het kloostergebouw van Don Bosco De Puzzel in Haacht hebben onbekenden brand proberen stichten met behulp van mazout. Dat het schoolgebouw niet in de vlammen opging, is te wijten aan het feit dat de gebruikte mazout zeer oud was.

Het was een werkman die donderdagochtend de schade zag toen hij de van het schoolgebouw deuren opende. Vijf grote zwarte plekken op de speelplaats van De Puzzel. Vier op de tegels en één op de muur van een buitentrap. Het zijn vlekken van mazout, die in brand gestoken zijn in de loop van de nacht van woensdag op donderdag.

De mazout haalden de vandalen uit een bidon die al jaren op het schooldomein stond. Doordat hij zo oud was, heeft hij niet lang gebrand en bleef de schade beperkt en wordt er gesproken over vandalisme in plaats van echte brandstichting. Maar toch kunnen zowel de politie als de schooldirectie absoluut niet lachen met de feiten.

De politie onderzoekt de zaak. De schooldirectie en de politie gaan uit van een vandalenstreek.

