Raul Bobadilla keert terug naar Mönchengladbach

Raul Bobadilla verlaat Bundesligaclub Augsburg en keert terug naar Borussia Mönchengladbach, waar hij een contract voor twee seizoenen ondertekende en ploegmaat wordt van Rode Duivel Thorgan Hazard. Dat maakte Borussia Mönchengladbach donderdag bekend.

De dertigjarige Paraguayaanse aanvaller, een icoon in de Bundesliga, was eerder al tussen juli 2009 en januari 2012 in het Borussia Park aan de slag, op uitzondering van een uitleenbeurt aan het Griekse Aris Saloniki in 2011. De voorbije drie seizoenen was Bobadilla in 105 wedstrijden goed voor 29 doelpunten bij Augsburg.