Transfer van Mbappé nakende? Wonderkind zit niet in selectie Monaco voor competitiematch

Kylian Mbappé zit niet in de negentienkoppige selectie van AS Monaco voor het competitieduel van vrijdag op de derde speeldag in de Franse Ligue 1 op bezoek bij Metz, zo maakte AS Monaco donderdag bekend.

Supertalent Mbappé wordt al weken in verband gebracht met een miljoenentransfer naar Paris Saint-Germain en ook Real Madrid zou nog op de loer liggen om de spits los te weken in het prinsdom. “Mbappé is niet honderd procent fit en is bovendien niet in vorm”, klonk de officiële uitleg van coach Leonardo Jardim, die Rode Duivel Youri Tielemans wel in de wedstrijdselectie opnam.

Zondag in Dijon zat de achttienjarige aanvaller nog de hele wedstrijd op de bank. “Dat was beslissing van de club”, aldus de Monegaskische trainer.