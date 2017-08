OHL dicht bij transfer beloftevolle Engelse verdediger

OH Leuven staat op het punt om Elliot Moore voor één seizoen uit te lenen van Leicester City. De 20-jarige verdediger is kapitein van de U23 van Leicester en wordt een mooie toekomst voorspeld. Het management van King Power (eigenaars van Leicester en OH Leuven) willen hem in Leuven ervaring laten opdoen om hem volgend seizoen naar de A-kern van Leicester te laten doorstromen.