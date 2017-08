De Argentijnse aanvaller Rodrigo Palacio heeft een contract ondertekend bij Serie A-club Bologna, zo maakte de club donderdag bekend.

De 35-jarige voormalige Argentijnse international zat zonder club sinds zijn contract bij Inter Milaan was afgelopen. Bij de Nerazzuri lag de 27-voudige international vijf seizoenen onder contract, voordien kwam hij in de Serie A voor Genoa (2009-2012) uit. In eigen land speelde hij voor topclub Boca Juniors.