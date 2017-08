Op tijd fit voor Rode Duivels? Eden Hazard speelt voor het eerst sinds juni wedstrijd

Goed nieuws voor de fans van Chelsea én de Rode Duivels. Eden Hazard speelde donderdagavond voor het eerst sinds hij een enkelbreuk opliep in juni. Chelsea nam het op tegen Queens Park Rangers achter gesloten deuren, een oefenwedstrijd om enkele spelers wedstrijdfit te krijgen. Hazard speelde én scoorde, net als Charly Musonda Jr.

Eden Hazard liep op 4 juni een enkelbreuk op op training bij de Rode Duivels. Hij gleed weg toen hij na training alsnog op doel wilde trappen. Er werd Hazard een revalidatie van drie maanden voorspeld, maar twee maand later staat de vinnige Hazard dus alweer op het veld. Hij scoorde ook in de 8-0 overwinning tegen QPR, Charly Musonda Jr. legde naar verluidt zelfs twee doelpunten in het mandje.