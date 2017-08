Je hebt kijkers, je hebt kritische kijkers en je hebt voetbalkijkers. Dat wist Bart Raes (48) al langer. De presentator van Sports Late Night vindt ook dat het nieuwe voetbalprogramma op Vier met groeipijntjes kampt, maar neemt de kritiek ter harte en vindt elke uitzending beter dan de vorige.

Te veel reclame die te snel op de beeldverslagen volgt, het licht in de studio dat veel te hard staat, opmerkingen over acteur en Club Brugge-fan Rik Verheye van het genre “wie is die clown in de ...