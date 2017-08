EUROPA LEAGUE. Ajax en Fenerbahce pijnlijk onderuit, AC Milan boekt monsterzege

Brussel - Naast de match van Club Brugge stonden er nog twintig wedstrijden op het programma in deze laatste voorronde van de Europa League. Heel wat grote ploegen kwamen in actie en er vielen ook verrassende resultaten. Zo moest Fenerbahce zijn meerdere erkennen in het Macedonische Vardar (2-0), ging Ajax in eigen huis kopje-onder tegen Rosenborg (0-1) en scoorde het vernieuwde en ambitieuze AC Milan zesmaal (!).

AC Milan is het aan zijn (vernieuwde) status verplicht om de Europa League serieus op te nemen. En dat deden de Italianen meteen. De Rossoneri, die deze zomer maar liefst 10 nieuwe spelers haalden en met de euro’s smeten alsof het Monopolygeld was, wonnen met 6-0 van het Macedonische Shkendija. André Silva, één van de nieuwkomers, scoorde in de eerste helft tweemaal, Riccardo Montolivo pikte ook zijn goaltje mee voor de rust.

In de tweede helft ging Milan rustig door op hetzelfde elan. Sunderland-huurling Fabio Borini maakte er na 67 minuten 4-0 van, twee minuten later stond het zelfs 5-0 via Luca Antonelli. Vijf minuten voor affluiten maakte Riccardo Montolivo de vernedering compleet voor Shkendija met de 6-0 eindstand. Zulte Waregem mag nu al beginnen dromen van AC Milan als mogelijke tegenstander in de groepsfase.

Everton doet het zakelijk

Everton stond voor een lastige klus tegen de Kroaten van Hajduk Split. De Toffees, die deze zomer Romelu Lukaku zagen vertrekken, klaarden de klus echter in eigen huis en wonnen met 2-0. Michael Keane en Idrissa Gana Gueye zorgden voor de doelpunten. Bij Everton stond Kevin Mirallas in de basis, hij werd in het slotkwartier naar de kant gehaald voor de meer verdedigend ingestelde Mo Besic.

De wedstrijd in Goodison Park werd in de eerste helft ontsierd door stevige rellen in het uitvak, de meegereisde fans van Hajduk Split gooiden met plastic stoelen en andere voorwerpen naar de thuisaanhang. De wedstrijd werd vijf minuten stilgelegd, daarna bleef alles gelukkig relatief rustig.

Ajax in eigen huis onderuit

De groepsfase van de Europa League is ver weg voor Ajax na een 0-1 nederlaag in eigen huis tegen het Noorse Rosenborg. Ajax begon nochtans goed aan de wedstrijd, maar gaandeweg nam Rosenborg het commando over in de Johan Cruijff ArenA. Halfweg stond het nog 0-0, maar Ajax begon slecht aan de tweede helft en kwam die flauwe start nooit meer te boven.

Rosenborg ging met de zege aan de haal na een onfortuinlijke tussenkomst van Veltman, Rosenbogr-spits Adegbenro bedankte voor het cadeautje en liet doelman Onana geen schijn van een kans: 0-1 was meteen ook de eindstand.

Fenerbahce met schaamrood op de wangen

moest in de laatste voorronde aan de slag tegen Vardar, de Macedonische kampioen. Dat bleek meteen een zware klus voor de Turkse topclub, dat al na 20 minuten op achterstand kwam. Aanvaller Barseghyan speelde kinderlijk eenvoudig zijn verdediger uit en duwde de 1-0 tegen de touwen.

Fenerbahce was gedurende de hele wedstrijd de betere ploeg, maar had geen verhaal tegen de efficiëntie van Vardar. Dat schoot in de hele wedstrijd maar tweemaal tussen de palen, maar scoorde wel tweemaal. In de toegevoegde tijd kopte Fenerbahce-verdediger Topal de bal knullig over de eigen doelman: 2-0 en boeken toe.

Gent-killer onderuit

Het kleine Altach schakelde AA Gent uit in de Europa League, maar zal nogmaals moeten stunten als het de groepsfase van de Europa League wil bereiken. Het Israëlische Maccabi Tel Aviv ging namelijk met 0-1 winnen in Oostenrijk, na een doelpunt van Kjartansson. Die kreeg te veel ruimte van de verdediging en legde overhoeks de eindstand vast in de 68e minuut. Altach speelde nochtans een goede wedstrijd en sprokkelde dubbel zoveel doelkansen bij elkaar, maar een doelpunt viel niet meer in het Tivoli-stadion.

Goeie uitgangspositie voor Marseille

De Franse topclub Marseille, dat in de vorige ronde KV Oostende uitschakelde, keert met een gerust gemoed terug naar Frankrijk. Marseille speelde 1-1 gelijk tegen het Sloveense Domzale en heeft dus het belangrijke uitdoelpunt beet.

Al verliep de wedstrijd niet helemaal volgens plan voor Marseille, dat al na 12 minuten een goal slikte na een doorgekopte vrije trap. Na de rust zette Marseille wel orde op zaken, Sanson omspeelde de buitenspelval en legde met een schot in het zijnetje de 1-1 eindstand vast.

Sheriff Tiraspol heeft op het veld van de Poolse landskampioen Legia een goede uitgangspositie verworven. De Moldavische landskampioen, met Ziguy Badibanga de hele partij tussen de lijnen, keert terug uit Warschau met een 1-1 gelijkspel. Bij Legia maakte de Franse middenvelder Thibault Moulin (ex-Waasland-Beveren) de match vol.

Alle uitslagen van de heenwedstrijden in de Play-offronde van de Europa League:

Dinamo Zagreb (Kro) - Skënderbeu (Alb) 1-1

BATE Borisov (WRu) - Oleksandriya (Oek) 1-1

Apollon Limassol (Cyp) - Midtjylland (Den) 3-2

Krasnodar (Rus) - Rode Ster (Ser) 3-2

FH Hafnarfjördur (IJs) - Braga (Por) 1-2

PAOK Saloniki (Gri) - Östersund (Zwe) 3-1

Vardar Skopje (Mac) - Fenerbahçe (Tur) 2-0

Viktoria Plzen (Tsj) - AEK Larnaca (Cyp) 3-1

Ludogorets (Bul) - Suduva (Lit) 2-0

Altach (Oos) - Maccabi Tel-Aviv (Isr) 0-1

Panathinaikos (Gri) - Athletic Bilbao (Spa) 2-3

Legia Warschau (Pol) - Sheriff Tiraspol (Mol) 1-1

Domzale (Sln) - Olympique Marseille (Fra) 1-1

Ajax Amsterdam (Ned) - Rosenborg (Nor) 0-1

Viitorul Constanta (Roe) - RB Salzburg (Oos) 1-3

Club Brugge (Bel) - AEK Athene (Gri) 0-0

Osijek (Kro) - Austria Wenen (Oos) 1-2

AC Milan (Ita) - Shkëndija (Mac) 6-0

Partizan Belgrado (Ser) - Videoton (Hon) 0-0

Everton (Eng) - Hajduk Split (Kro) 2-0

Maritimo Funchal (Por) - Dinamo Kiev (Oek)

Woensdag:

FC Utrecht (Ned) - Zenit Sint-Petersburg (Rus) 1-0