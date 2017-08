REACTIES. Club Brugge niet ontevreden met 0-0: “Maar het had wel iets meer mogen zijn”

Club Brugge speelde 0-0 gelijk tegen AEK Athene in de laatste voorronde van de Europa League. Geen goed resultaat, maar ook zeker geen slechte uitslag. “De nul houden in Europa is altijd belangrijk”, wist Timmy Simons, die zijn 80e Europese match speelde voor Club Brugge. Ook Stefano Denswil klonk positief na afloop. “Dit is geen slecht resultaat.” Hans Vanaken was streng voor zichzelf en het team. “Dit is een grote ontgoocheling.”

“We moesten een betere uitgangspositie behalen in eigen huis”, sakkerde Hans Vanaken na de wedstrijd. De middenvelder speelde een goeie wedstrijd, maar zag dat zijn ploeg te weinig dreiging creëerde tegen de Grieken van AEK. “Vooral via de flanken moesten we voor gevaar zorgen, maar hun grote keeper kon onze ballen te makkelijk plukken. Ik denk dat onze laatste beslissing nooit goed genoeg was”, vertelde Hans Vanaken.

“Dit is een grote ontgoocheling. We moesten iets proberen tegen tien man, op de counter. Maar ook daar moesten we betere keuzes maken. Wat nu? Ik denk dat we in Athene hetzelfde spel moeten brengen, na de eerste tien minuten dan toch. We moeten daar vooral gaan scoren, dat is de eerste vereiste. Dan moeten zij al tweemaal scoren.”

Jubilaris Simons: “Het publiek in Athene? Dat deert ons niet”

Club Brugge kan niet tevreden zijn met een 0-0 in eigen huis in een match waarin het ruim een halfuur met een man meer op het veld stond. De 80ste Europese match van Timmy Simons kende dus geen happy end. “We hebben toch de nul gehouden”, zag hij het positief in. “Dat is in Europa ook belangrijk. We hebben in Athene aan één doelpunt genoeg, al hadden we in onze thuismatch misschien ook al een goal moeten maken.”

AEK kan in Athene op zijn fanatieke aanhang rekenen. “Dat deert ons niet. Uiteindelijk zal het tussen de lijnen moeten gebeuren. Het is jammer dat we geen goal hebben kunnen maken, want dan was het een ander gegeven.”

Denswil: “0-0 is geen slecht resultaat”

Ook collega-verdediger Stefano Denswil kijkt ondanks het matige gelijkspel met vertrouwen uit naar de terugwedstrijd. “We hebben een tijdlang met een man meer gespeeld, maar spijtig genoeg hebben we die situatie niet kunnen omzetten in een overwinning”, aldus Denswil. “Tot echt grote kansen zijn we in de wedstrijd niet gekomen. Het enige wat ons nu nog rest in Athene is scoren. Die 0-0 wil ik niet direct een slecht resultaat noemen, maar het had net wel iets meer mogen zijn. Hopelijk kunnen we volgende week dan wel scoren en ons alsnog plaatsen.”