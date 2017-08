De steenrijke Afrikaan die komende jaren een fortuin in Europa gaat pompen

Wie zaken doet met Afrika, doet zaken met Aliko Dangote (60, foto). De kans is groot dat die naam u niets zegt. Maar dat moet veranderen. De rijkste Afrikaan – met een persoonlijk fortuin van 11,3 miljard euro – gaat de komende jaren tot 40 miljard euro pompen in Europa en de VS. Afrika bezit hij al, nu de rest van de wereld nog, redeneert hij.

Dat Dangote steenrijk is, mag u overigens letterlijk nemen. Zijn geld komt vooral uit bakstenen en cement. De Dangote Group is goed voor een derde van alle inkomsten die de economie in Nigeria genereert.

Prominenten als Bill Gates en Bill Clinton kennen hem al langer: want wie geld nodig heeft, kijkt al snel in de richting van Dangote. En nu zeker, want de Afrikaanse zakenman heeft een ­cheque klaarliggen van 17 tot 40 miljard euro voor investeringen in projecten voor hernieuwbare energie en de petrochemie in Europa en de Verenigde Staten.

En Dangote kijkt ook naar voetbalclub Arsenal. Gisteren uitte hij nog eens zijn wens om de Londense club te kopen, maar de eigenaars slaan zijn bod al jaren af. Gelukkig heeft hij ander speelgoed, zoals 25 Porsches en Ferrari’s om zijn gedachten te verzetten.