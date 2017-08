Patrick Decuyper is officieel bestuurder af bij Antwerp

De nv Royal Antwerp Football Club heeft via het Staatsblad bekendgemaakt dat de samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Opvallendste vaststelling is dat Patrick Decuyper - die twee jaar lang het gezicht was van Antwerp - nu officieel bestuurder af is. Al is hij nog wel bij de club betrokken als commercieel directeur en verantwoordelijke voor de jeugdacademie.

Net als Jan Michel en Dirk Stoop geen deel meer uitmaken van het bestuur van de nv. Paul Gheysens blijft wel in het bestuur van de nv zetelen en krijgt daar zijn zonen Michael en Simon naast zich. Een andere opvallende nieuwkomer in het Antwerpse bestuur is Barbara De Saedeleer, voormalig rechterhand van Marc Coucke bij Omega Pharma. Zij vertegenwoordigt Ghelamco, het bedrijf van Paul Gheysens, waar zij Chief Investment & Operations Manager is.