De vijf gezichten van nieuwe KV Oostende-spits Zinho Gano: van hamburgers met Lukaku tot De Giraf

Zinho Gano (23) werd met open armen ontvangen op zijn eerste training bij KV Oostende. De recordtransfer van 2,5 miljoen is de man die KVO uit de rode cijfers moet halen. Weg met die 0 goals en 0 punten. Gano heeft er het potentieel voor, want samen met Romelu Lukaku scoorde hij ooit 156 goals in één seizoen. Een portret. Jürgen Geril