Blunderende videorefs krijgen rust en extra training

Na de blunder van videoref Marchand, die Zulte Waregem een penalty onthield tegen Club Brugge, eiste de Pro League actie. Daarom zat scheidsrechtersbaas Verbist gisteren samen met Marchand en de drie andere videorefs om de pijnpunten te bespreken en oplossingen te zoeken.

Ook Koen De Brabander, CEO van de voetbalbond, was erbij. “We hebben gesproken over de fouten en de refs hebben ervaringen uitgewisseld”, zegt De Brabander. Er komen geen zware sancties. “Maar de twee teams die in de fout gingen, zullen even niet in actie komen. Zij krijgen eerst extra ­trainingsessies.”