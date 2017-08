Hij was met drie goals de grote man bij AS Monaco afgelopen weekend tijdens de 1-4-zege in Dijon, maar ook naast het veld maakt de 31-jarige Radamel Falcao zich op voor een hattrick. Zijn Argentijnse wederhelft Lorelei ­Tahon (29) is namelijk bevallen van hun derde kindje. Het werd weer een dochtertje: Annette.