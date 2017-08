Dury wil het niet meer hebben over de videoref, maar haalt wel uit naar de voetbalbond...

Ook gisteren wilde Francky Dury het niet meer hebben over de videorefs. “Ik wil er niet meer over praten. Het was de tweede keer in ons nadeel in drie weken. En als je dan al die verhalen hoort over regie, de verkeerde beelden en zo: dat is onzin”, meent de coach van Zulte Waregem. “Ik vind ook dat, als je benadeeld wordt, er excuses moeten komen. Maar ik heb nog niks gehoord of gezien. Had dit omgekeerd geweest, het voetbal in België zou te klein zijn geweest. Maar nu was het maar Zulte Waregem. Ik vind dat gewoon niet correct. Dit voorval is spijtig voor het voetbal in het algemeen.”

Dury had het ook niet begrepen op de strafwetgeving in de bond. “Ik had toch begrepen dat Orlando Sa een rode kaart had gekregen? Maar je weet ook dat hij morgen (vanavond, nvdr.) gewoon meespeelt. En waarom? Omdat er op 15 augustus niemand werkt op de bond. Het voorstel voor een minnelijke schikking is er gekomen op maandag en als je weigert, moet je verschijnen op dinsdag. Maar dan was het 15 augustus en is alles opgeschoven. Dat is niet correct. We zitten in profvoetbal waar op zon- en feestdagen de beschikbaarheid wordt gevraagd van spelers, trainers, medewerkers en organisatoren. Maar op 15 augustus werken ze niet op de bond. Als we het voetbal willen verbeteren en professionaliseren, zijn dat de details die moeten worden meegenomen, zodat er geen uitzonderingen en onduidelijkheden meer zijn.”

Ricardo Sa Pinto zet scheidsrechter onder druk

Dat de wedstrijd straks geleid wordt zonder assistentie van een videoref betreurt Standard-trainer Ricardo Sa Pinto niet na de omstreden uitsluitingen van Collins Fai en Orlando Sa op STVV. “Zonder die omstandigheden hadden we die match altijd gewonnen. We verdienen meer dan de 4 op 9 die we nu hebben. Hopelijk krijgen we tegen Zulte Waregem dus een scheidsrechter die zijn werk goed doet.”

Na de thuisoverwinning tegen Genk (2-1) wil Ricardo Sa Pinto de heropstanding van Standard in eigen huis voortzetten tegen een andere concurrent voor Play-off 1. “Zulte Waregem is een ploeg met veel kwaliteiten. Maar als we Genk kunnen verslaan, moeten we ook kunnen winnen van Zulte Waregem. Met dezelfde winnaarsmentaliteit en met de steun van ons publiek gaan we op zoek naar een 6 op 6 in ons Sclessin.”