CLUBNIEUWS. ‘Gepasseerde’ Onyekuru maakt zich nog geen zorgen, opnieuw vertrekker bij Gent?

Vanavond begint alweer de vierde speeldag in de Jupiler Pro League met de kraker tussen Zulte Waregem en Standard. Kampioen Anderlecht gaat zondag op zoek naar eerherstel na de nederlaag tegen Charleroi, maar bankzitter Henry Onyekuru maakt zich nog geen zorgen. Bij AA Gent blijft de transfercarrousel intussen draaien, na Rinne is er nog een speler op weg naar de uitgang. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Onyekuru maakt zich geen zorgen

Anderlecht begon met 4 op 9 en scoorde maar één goal in drie wedstrijden. Vreemd genoeg zette René Weiler flitsenspeler Henry Onyekuru in Charleroi opnieuw op de bank na zijn goeie match tegen Oostende. “De coach zei dat hij tevreden was met mijn prestatie tegen Oostende, maar dat hij nog zijn strategie aan het uitdokteren is. Daarom begreep ik dat ik in Charleroi niet aan de aftrap stond.”

“Over enkele weken zal ik er wel staan: links, rechts of diep in de spits. Jullie moeten je ook geen zorgen maken over ons gebrek aan doelpunten. Eens we op elkaar ingespeeld zijn, zullen de goals wel volgen. Iedereen hier kan scoren en goeie voorzetten waren deze week zeker een aandachtspunt op training. Of ik zaterdag zal beginnen tegen STVV weet ik niet, maar ik ben overtuigd dat jullie dit weekend goals gaan zien.”

Anderlecht kan zondag tegen STVV niet rekenen op Adrien Trebel, die een nieuwe blessure heeft. Ook Chipciu moest gisteren de training staken. Zo moet René Weiler minder knopen doorhakken op zijn middenveld en kan hij gewoon met Dendoncker-Kums-Hanni aantreden en Onyekuru op de flank. Doelman Roef is bijna weer fit, maar haalt zondag nog niet. Van de transferzieke Mile Svilar is er nog altijd geen spoor.

AA GENT. Taravel richting Cercle Brugge?

Na de transfer van Jacob Rinne naar Aalborg, maakt ook Jérémy Taravel zich op voor een vertrek uit de Ghelamco Arena. De Franse verdediger keerde deze zomer terug van Sion na een uitleenbeurt en onderhoudt momenteel zijn conditie bij de B-kern. Taravel kan kiezen uit twee concrete aanbiedingen: een van het ambitieuze Cercle Brugg en een uit Turkije. Jacob Rinne tekende gisteren voor vijf seizoenen bij het Deense Aalborg.

KV KORTRIJK. Bruzzese herneemt al de training

Na een vrije dag hernam KV Kortrijk gisteren al de training. Opmerkelijk: Bruzzese was er ook opnieuw bij. Vorige week was nog gezegd dat de doelman twee maanden out was door een dijblessure. Pas morgen wordt de selectie voor zondag bekendgemaakt, maar het ziet ernaar uit dat Anastasiou voor de vierde opeenvolgende keer met dezelfde ploeg zal starten. Gary Kagelmacher bijvoorbeeld zal dus nog even geduld moeten hebben.

KV OOSTENDE. Maccabi Tel Aviv wil Musona

Bij KV Oostende willen Knowledge Musona en Sebastien Siani nog steeds weg. Musona – ondertussen naar eigen zeggen geblesseerd – mikt op een transfer naar het Israëlische Maccabi Tel Aviv, voor de Zimbabwaan de meest concrete piste. Maccabi is een rijke club, dankzij een welgestelde Canadese eigenaar en dat is ook nodig. Het zal van Musona een recordtransfer moeten maken, want Oostende praat niet voor minder dan 8 miljoen euro. De kans dat Siani vertrekt, slinkt ook. Voor hem moeten geïnteresseerde clubs zoals Toulouse sowieso meer dan 1 miljoen betalen. Ibrahima Conté rekent dan weer op nieuwe kansen bij KVO ondanks de interesse van Lens.

KV MECHELEN. Geen El Messaoudi tegen Antwerp

Ferrera moet tegen Antwerp voor het eerst sleutelen aan zijn basiself. El Messaoudi haakt af met een verrekking. Cobbaut en Kawaya zitten in de voorselectie van de Belgische beloften voor de tweede EK-kwalificatiematch op 5 september tegen Turkije. Jeff Callebaut tekende zoals aangekondigd voor twee jaar bij het Cypriotische Paphos FC. De Turkse bekerwinnaar Konyaspor heeft concrete interesse in Yohan Croizet.

LOKEREN. Overmeire mogelijk fit voor derby, Rassoul out

De kans bestaat dat Overmeire (hamstrings) zaterdag zijn wederoptreden kan vieren. Maes kan voor de derby op Waasland-Beveren al zeker geen beroep doen op de geblesseerden De Sutter, Söder en Rassoul. Bovendien is Persoons geschorst. Persoons heeft een aanbod op zak van een ploeg uit 1B. Hij zou een contract kunnen tekenen voor drie jaar. Bij Lokeren loopt zijn contract af in juni 2018.

MOESKROEN. Westerlo trekt naar BAS in zaak-Moeskroen

Westerlo heeft zijn controversiële degradatie nog altijd niet verteerd. De club stapt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport om die aan te vechten. Moeskroen redde zich vorig seizoen dankzij een 0-2-zege op Kortrijk. De goals kwamen er volgens waarnemers op een ‘verdachte manier’. Westerlo diende bij het federaal parket al een officiële strafklacht in voor mogelijke matchvervalsing. Wat het nu wil bereiken – de degradatie ongedaan maken of een schadevergoeding verkrijgen – is niet duidelijk. “Onze advocaat heeft discretie gevraagd”, aldus Herman Wijnants, manager van Westerlo.

STANDARD. Orlando Sa speelgerechtigd, Mota op de bank

Fai is er straks zeker niet bij na zijn dubbel geel op Stayen. Sa kreeg rechtstreeks rood na ingrijpen van de videoref, maar is speelgerechtigd. De Geschillencommissie buigt zich deze middag over de zaak. Ook assistent Mota is er tegen Zulte Waregem bij. Hij werd op Stayen de tribune ingestuurd voor kritiek op de ref, maar zit zijn schorsing uit in een periode waarin Standard geen match speelt.

STVV. Gueye laat scan maken

Babacar Gueye ontbrak op training en liet een scan nemen. Antunes (bovenbeenblessure) en Ayala trainden niet. De Spaanse verdediger kwam in actie met de beloften voor het oefenduel tegen Sporting Hasselt. Legear is speelgerechtigd geraakt voor de verplaatsing naar ex-club Anderlecht.

WAASLAND-BEVEREN. Goed gevulde Freethiel voor derby

Voor de derby tegen Lokeren zijn al bijna 6.000 van de 8.500 tickets de deur uit. Gisteren werd achter gesloten deuren getraind. Demir en Cools raken speelklaar voor Lokeren. Ook vandaag staat er een training zonder publiek op het menu. Ondertussen is de club naarstig op zoek naar een vervanger voor Gano. Zo zou de piste van Ryan Mmaee gevolgd worden. De 20-jarige Belgische aanvaller zit op een zijspoor bij Standard.