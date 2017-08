Rihanna ontwerpt sokken waar 'fashion icon' zelf op staat

De sokken die Rihanna heeft ontworpen, zijn te mooi om in schoenen te verstoppen. De fashion queen van de rode loper heeft een sokkencollectie uitgebracht, geïnspireerd op enkele van haar meest iconische outfits op de rode loper en in haar videoclips.

De nieuwe samenwerking van Rihanna met sokkenmerk Stance is nog maar pas op de markt en nu al uitverkocht. Rihanna verkoopt sokken in twee boxen: een 'Award Show' box en een 'Music Video' box. Op de sokken staat Rihanna zelf afgebeeld, gekleed in haar meest iconische outfits.

Fashion icoon Rihanna is van plan om ook de sokkenwereld te veroveren. Ze ontwierp een nieuwe collectie geïnspireerd op enkele van haar meest iconische outfits op de rode loper. Zo is er een paar sokken met de jurk waarmee ze bijna naakt op de uitreiking van de CFDA Awards verscheen en de kanariegele jurk waarmee ze tijdens het Met Gala in New York alle aandacht trok. Ook de bikini uit de 'Pour It Up' music video en de jurk uit 'Work' werden geselecteerd en zitten in de collectie.

Rihanna deelde de sokken op sociale media en de boxen waren in een mum van tijd uitverkocht. In elke box zitten twee paar sokken en een sokkenbox kost 43 euro.

Get the #rihannaxstance #ICONIC socks collection here ---> Stance.com/Rihanna @stancemuse #RihannaMusicVideoBox #Work