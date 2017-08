OHL voegt met David Hubert pak ervaring toe aan kern

Leuven - Tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven heeft zich versterkt met David Hubert. De 29-jarige verdedigende middenvelder ondertekende aan Den Dreef een contract voor twee seizoenen, zo maakte de club vrijdag bekend.

Hubert zat zonder club sinds zijn contract bij AA Gent begin deze zomer afliep. De voorbije twee seizoenen kwam hij op uitleenbasis uit voor Moeskroen, waar hij zelfs aanvoerder was.

David Hubert begon in 2008 zijn profcarrière bij Racing Genk. Met de Limburgers won de middenvelder in 2009 de Beker van België en werd hij in 2011 landskampioen. In 2013 verhuurden de Genkenaren hem aan AA Gent, dat hem uiteindelijk definitief aantrok.

In februari 2014 werd Hubert een half jaar uitgeleend aan de Israëlische eersteklasser Hapoel Beer Sheeva, nadien volgde een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren. In totaal speelde de tweevoudige Rode Duivel meer dan 200 wedstrijden op het hoogste niveau in België.