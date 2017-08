Legia Warschau laat opnieuw van zich spreken met opmerkelijke tifo in Europa League

Legia Warschau liet gisteren opnieuw van zich horen. De Poolse topclub speelde gisteren in de Europa League en ontrolde opnieuw een opvallende tifo. “En de 35.000 euro boete gaat naar”, stond er op de tifo van een varken met een kostuum vol eurotekens. Vorige week kreeg Legia die boete van de UEFA na hun provocerende tifo waarop een kind onder schot werd gehouden door een Duitse soldaat.

Het is nog niet duidelijk of Legia ook voor deze nieuwe tifo een boete zal krijgen. Legia Warschau wilde met de tifo vorige week de Opstand van Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog herdenken. Onder de afbeelding van een Duitse soldaat die een geweer tegen het hoofd van een kind hield, stond de tekst: “Tijdens de opstand in Warschau doodden Duitsers 160.000 mensen, onder wie veel kinderen.”

De UEFA kon niet lachen met de politieke tifo en gaf Legia 35.000 euro boete. De officiële reden voor die boete was trouwens dat Legia de tifo de traphallen blokkeerde.