Relaxen is NIET de juiste invulling van je weekend

Je kent het gevoel op maandag wel: je hebt geen zin, lijkt nog moe en helemaal niet opgeladen voor een nieuwe werkweek. Nochtans heb je je weekend al chillend op een terras of in de zetel doorgebracht. Dus wat is eigenlijk het probleem?

De manier waarop je je weekend besteedt, is misschien niet de juiste. “Relaxen wordt foutief gezien als een passieve manier van dingen consumeren”, legt Katrina Onstad uit in haar boek ‘The Weekend Effect’. “Het bewonderen van kunst, luisteren naar muziek, kijken naar je favoriete serie en/of een goed glas drinken, zijn niet de juiste manieren om te relaxen. Alleen het feit dat je niet hebt gewerkt, betekent niet dat je automatisch een goed weekend hebt gehad. Het pad naar voldoening ligt niet in louter plezier, maar in een andere en hogere orde.”

2x vrije tijd

Volgens haar moet je twee soorten vrije tijd onderscheiden: de vluchtige en de serieuze.

De vluchtige vrije tijd is vaak van korte duur, wordt direct beleefd en geeft onmiddellijke voldoening. Denk maar aan online shoppen, drinken en ‘bingewatching’, oftewel het binnen een lange tijdsspanne bekijken van diverse afleveringen van je favoriete tv-serie meteen na elkaar.

