GERUCHTEN. Barcelona blijft doorduwen voor Coutinho, krijgt Kompany opvallende concurrent?

Binnen twee weken sluit de transfermarkt onherroepelijk de deuren. Op 31 augustus om klokslag middernacht moeten de clubs hun huiswerk af hebben. Voor sommige ploegen begint de tijd dan ook te dringen, zo wachten Barcelona en Tottenham nog steeds op eerste grote transfer. Voor die clubs is er licht aan het einde van de tunnel. Manchester City heeft deze zomer al meer dan 100 miljoen euro uitgegeven aan verdedigers, maar nu wil Pep Guardiola nóg een speler erbij achterin. Uw dagelijkse portie transfergeruchten!

Philippe Coutinho

Nu Neymar naar PSG vertrokken is en Kylian Mbappé op het punt staat om bij PSG te tekenen, blijft er nog één grote transfer in de lucht hangen in de Europese topcompetities. Barcelona wil de Braziliaan Philippe Coutinho weghalen bij Liverpool en de speler zelf aast ook op een transfer. Toch laat Liverpool zijn speler niet zomaar vertrekken, het wees al tweemaal een monsterbod van Barcelona af. Het grootste probleem voor Barcelona is dat Philippe Coutinho geen afkoopsom heeft in zijn contract. Daarom heeft Liverpool altijd de bovenhand in de onderhandelingen.

Volgens het Spaanse Mundo Deportivo wil Philippe Coutinho nu zelfs in staking gaan om de transfer te forceren. Coutinho werd door Liverpool al uit de Champions League-selectie gelaten voor de wedstrijd tegen Hoffenheim — de officiële reden was een rugblessure —, maar als de speler echt gaat staken lijkt Liverpool overstag te moeten gaan. Anders riskeert het kapitaalsvernietiging, en een bedrag van 120 miljoen klinkt dan altijd net iets beter.

Wat met Dembele?

Ousmane Dembele is het tweede grote transferdoelwit van Barcelona deze zomer. De Franse aanvaller is al bezig aan een staking bij Borussia Dortmund, maar de geel-zwarten laten zich niet zomaar kennen. Ousmane Dembele mag weg, maar enkel als Barcelona met genoeg geld over tafel komt. “En momenteel is hun bod in de verste verte niet genoeg”, stelde Dortmund-CEO Hans-Joachim Watzke donderdag in Kicker. “De deal is dan ook nog niet rond. Ik weet niet waarom Barcelona denkt van wel. Misschien zijn ze nog duizelig van hun Supercup-nederlaag tegen Real Madrid”, deelde Watzke en passant nog een steekje uit.

Eerste transfer voor Tottenham

Het rommelt (een beetje) bij Tottenham. De fiere Spurs hebben nog steeds geen enkele transfer gedaan deze zomer, omdat het bestuur deze zomer geen astronomische bedragen wil uitgeven. Nochtans kwam er 50 miljoen in de schatkist door de verkoop van Kyle Walker aan Manchester City, en hoeft Tottenham geen nieuwe rechtsback te kopen door de sterke prestaties van Kieran Trippier.

De fans worden er stilaan moedeloos van, maar nu is Tottenham toch dicht bij zijn eerste aanwinst van het nieuwe seizoen. Volgens de Telegraph staan de Spurs op het punt om Davinson Sanchez aan te trekken, de 21-jarige centrale verdediger van Ajax. Tottenham zou zo’n 35 miljoen neertellen voor de verdediger, die dit seizoen naast Jan Vertonghen en Toby Alderweireld een volledige Ajax-achterlinie zou kunnen vormen op Wembley.

Concurrentie op komst voor Vincent Kompany

Manchester City was deze zomer bijzonder actief op de transfermarkt. Pep Guardiola en co gaven meer dan 100 miljoen euro uit aan voornamelijk nieuwe verdedigers, maar de koopwoede lijkt nog niet gestild in het Etihad Stadium. West Brom-coach Tony Pulis maakte namelijk bekend dat Manchester City een bod deed op de Engelse verdediger Jonny Evans. De Baggies weigerden echter de 20 miljoen euro voor hun aanvoerder.

City neemt echter geen ‘neen’ als antwoord, en zou volgens de Daily Mirror een nieuw bod voorbereiden. Als West Brom overstag gaat voor het tweede bod van 25 miljoen, wordt Jonny Evans een rechtstreekse concurrent voor Vincent Kompany achterin. Kompany is en blijft natuurlijk de kapitein van Manchester City, als hij fit blijft.

Nieuwe klap voor Liverpool?

Liverpool lijkt dus Philippe Coutinho kwijt te raken, maar ook op inkomend vlak loopt het stroef voor de Reds. Behalve Mohamed Salah heeft Liverpool nog geen enkele topspeler kunnen aantrekken. De ploeg van Simon Mignolet en Divock Origi aast al een hele zomer op Southampton-verdediger Virgil van Dijk, maar nu lijkt de Nederlander op weg naar een rechtstreekse concurrent van Liverpool. Van Dijk werd namelijk gespot in Londen en zou volgens de Telegraph ook naar kampioen Chelsea kunnen.

PSG wil nog eens toeslaan

De transfer van Kylian Mbappé zit dus in de pijplijn, maar Paris Saint Germain wil deze zomer nog eens gaan shoppen bij Monaco. Volgens het Franse L’Equipe bereiden de hoofdstedelijken een tweede bod voor voor defensieve middenvelder Fabinho. Het standpunt van Monaco blijft echter hetzelfde: ze willen Fabinho liever niet kwijt (voor Mbappé liggen de kaarten anders), maar als hij dan toch moet vertrekken... niet naar de rechtstreekse concurrent PSG.