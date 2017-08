De Vloek van Messi: sinds deze iconische viering won grote rivaal Real Madrid alles wat er te winnen viel

Op 23 april 2017 speelden Real Madrid en Barcelona één van de beste Clasico’s uit de recente geschiedenis. Barcelona won met 2-3 dankzij de winning goal in de allerlaatste minuut van Lionel Messi. De Vlo viert door zijn shirt ostentatief omhoog te houden in het Bernabeustadion. Een uiting van emoties natuurlijk, maar sinds die dag won grote rivaal Real Madrid wel alles wat er te winnen viel.

LEES OOK: Onze voorbeschouwing op het nieuwe seizoen van de Primera Division

Door de winning goal van Lionel Messi kwam Barcelona eind april op gelijke hoogte qua punten met Real Madrid. De Koninklijke had echter nog een wedstrijd achter de hand en won de overige zes matchen met sprekend gemak. Op 21 mei 207 mocht Real de Spaanse landstitel uitgebreid vieren na een 0-2 zege tegen Malaga. Voor Real was het de eerste landstitel sinds 2012.

Foto: AFP

Vervolgens stond de finale van de Champions League op het programma voor Real Madrid. Tegen Juventus kwam Real nooit echt in de problemen, het won het kampioenenbal in het Millennium Stadium in Cardiff na een 1-4 overwinning tegen Juve. Real Madrid overheerst de Champions League, het won drie van de laatste vier edities.

Foto: BELGAIMAGE

Tweemaal Super Cup

Real begon het seizoen 2017-2018 zoals het het vorige seizoen afsloot: met een prijs. In Skopje zette Real Madrid Manchester United opzij in de Europese Super Cup, de wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League en de Europa League. Real won in Macedonië met 2-1, daar kon zelfs Romelu Lukaku niets meer aan veranderen met een doelpunt in de tweede helft.

Ook de nieuwste prijs van dit seizoen schreef Real Madrid deze week dus op zijn naam. Barcelona werd over twee wedstrijden van de mat geveegd in de Spaanse Super Cup: 5-1 (1-3 en 2-0) werd het. de Vloek van het Shirt van Messi is dus een feit voor Barcelona, dat zich wel aan één iets kan optrekken: in de heenmatch in Camp Nou vierde Cristiano Ronaldo net zoals Lionel Messi in de vorige Clasico. Gedurfd, net voor de start het nieuwe seizoen...