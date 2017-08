Standard hekelt “schending van rechten van Orlando Sa” na tussenkomst videoref

Brussel - Standard Luik heeft vrijdagmiddag voor de Geschillencommissie Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gezegd dat de rechten van verdediging van aanvaller Orlando Sa, die vorige week na tussenkomst van de videoscheidsrechter rechtstreeks uitgesloten werd, geschonden worden. “We hebben geen toegang tot de beelden waarop de rode kaart voor Sa gebaseerd werd. Dat is onaanvaardbaar”, foeterde Pierre Locht, juridisch directeur van Standard.

In de blessuretijd van de derby op het veld van STVV (1-0) trapte Sa na met een trap achter het steunbeen op Steven De Petter. Scheidsrechter Alexandre Boucaut had de fase niet gezien, maar werd door zijn Video Assistant Referee (VAR) wel aangemaand de beelden te bekijken. Boucaut haalde op basis van de tv-beelden vrij snel de rode kaart boven.

Om de verdediging van Orlando Sa te kunnen voorbereiden vroeg Standard de beelden op waarover Boucaut en zijn VAR beschikten, maar de Rouches kregen nul op het rekest. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist weigerde de beelden over te maken aan zowel het Bondsparket als aan Standard. Behalve een gebrek aan de juiste beelden hekelt Locht dat het volledige protocol omtrent het VAR-project niet raadpleegbaar is. “We kunnen enkel een samenvatting inkijken”, zei hij.

“Deze vervolging is een primeur voor de Belgische competitie, want het is de eerste op basis van de videoref. Maar zoals vaak is het eerste geval ook het moeilijkste”, opende Locht de debatten. “Het Bondsparket is niet bevoegd een strafvordering uit te voeren, want het beschikt niet over alle informatie. Als we de beelden niet hebben en de regels niet kennen, hoe kan er dan een disciplinaire vervolging komen? Er is geen eerlijk proces, artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt geschonden.” Locht vraagt de Geschillencommissie zich onbevoegd te verklaren.

Het Bondsparket, dat andere wedstrijdbeelden liet zien, vorderde drie speeldagen schorsing en een boete van 600 euro. “De beelden die we hebben aangedragen spreken voor zich. Het gebrek aan de beelden en de regels van de VAR doen niets af aan de overtreding”, pareerde bondsprocureur Gilles Blondeau. “Sa kon nooit de bal spelen en maakt een onnatuurlijke beweging om zijn tegenstander te raken.”

Locht weigerde in eerste instantie te spreken over het natrappen van Orlando Sa. “Als ik dat doe, heeft mijn eerdere pleidooi helemaal geen betekenis”, zei de jurist, die na aandringen van de commissievoorzitter toch zijn versie van de feiten gaf. “De Petter maakte eerst de fout. Beide spelers haken in elkaar. Orlando Sa dacht dat De Petter hem wilde laten vallen en reageerde om zich los te rukken. Het was allerminst een vrijwillige trap.”

Orlando Sa was ter zitting niet aanwezig, de Portugese aanvaller bereidde de competitiewedstrijd van vrijdagavond tegen Zulte Waregem voor. Een eventuele schorsing gaat pas vanaf zaterdag in. De Geschillencommissie spreekt zich dinsdagnamiddag uit over de zaak.