Alexis De Sart verlengt contract bij STVV

Sint-Truiden - Middenvelder Alexis De Sart heeft een nieuw contract voor twee seizoenen met optie voor een derde jaar ondertekend bij eersteklasser Sint-Truiden, zo maakte de club vrijdag bekend.

De twintigjarige Alexis is de jongere broer van Julien De Sart en speelt sinds januari 2016 voor de Kanaries. Eind vorig seizoen kwam hij in Play-off II in de basis terecht en dit seizoen miste hij nog geen minuut in de competitie. Julien De Sart wordt dit seizoen door het Engelse Middlesbrough uitgeleend aan Zulte Waregem.